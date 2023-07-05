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Голикова сообщила о перспективах снижения уровня бедности в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об ожидаемом снижении показателей бедности в стране в 2023 году. Об этом она сообщила в среду, 5 июля, в ходе 548-го заседания Совета Федерации.

«Благодаря развитию социального казначейства за последние два года удалось существенно повысить эффективность мер, направленных на снижение бедности. Данным механизмом уже охвачено 35 млн человек. Более 60% всех пенсий назначено в беззаявительном порядке. Выплачено 22 млн пособий», — отметила Голикова.

Политик также рассказала, что власти планируют точечно оценивать дефицит доходов жителей России, глубже анализировать их жизненные ситуации, а также создать реестр нуждающихся граждан, который должен начать работу 1 января 2024 года.

Кроме того, вице-премьер указала на повышение минимального размера оплаты труда до 18,5%, получение пособий на детей до полутора лет, а также детей-инвалидов, в случае частичной занятости матерей.

Помимо этого, на снижение уровня бедности направлено вовлечение граждан в трудовую деятельность, создание высококвалифицированных рабочих мест. В то же время правительство рассматривает изменение контрольных цифр приема в системе высшего и профессионального среднего образования для ликвидации дисбаланса между фактическим обучением и потребностями в экономике.

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