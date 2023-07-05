Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Мир
Посол Грузии на Украине вернется в Тбилиси после призыва Киева покинуть страну
Культура
Путин поручил Любимовой «подтянуть» объекты культуры новых территорий России
Экономика
Курс евро превысил 99 рублей
Мир
Деловое сообщество поддержало переход Швеции на евро из-за ослабления кроны
Общество
В ДНР водолазы спасли тонувшего котенка
Происшествия
Бойцы ВСУ обстреляли частный дом в Запорожской области
Новости компаний
В Президентской академии разработали программу подготовки госуправленцев с цифровыми навыками
Авто
АвтоВАЗ приступил к дорожным испытаниям предсерийной Lada Niva Sport
Мир
На Украине певица получила год условно за съемку работы ПВО в Киеве
Общество
В Санкт-Петербурге впервые за 20 лет смертность в ДТП снизится по сравнению с Москвой
Общество
Пожар на складе с покрышками в Петербурге локализован на площади 3 тыс. кв. м

Volkswagen анонсировал рестайлинг кроссовера T-Cross

0
Фото: Volkswagen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил обновленную версию кроссовера T-Cross, сообщает 5 июля пресс-служба компании.

Рестайлинговая версия кроссовера получила новую матричную оптику, передний бампер и решетку радиатора. В задней части T-Cross может похвастать обновленными фонарями и дизайном бампера. В результате обновления кроссовер стал длиннее на 27 мм ― теперь его длина составляет 4135 мм.

Также Volkswagen представил новые насыщенные цветовые решения кроссовера: Grape Yellow, Clear Blue и Kings Red. Однако изменения затронули не только внешний вид автомобиля. Например, в интерьере обновленного T-Cross теперь используют более качественные материалы отделки.

Также изменилась конструкция приборной панели ― теперь она представлена в виде семидюймого дисплея. На центральной консоли расположился 9,2-дюймовый экран мультимедиасистемы. Пересмотрена эргономика управления блоком климат-контроля ― теперь регулировка температуры воздуха осуществляется с помощью сенсорных кнопок.

Автомобиль будет поставляться в трех вариациях силовых установок: бензиновый TSI объемом 1 л и мощностью 95 и 116 л.с., а также 1,5-литровый TSI мощностью 150 л.с. В качестве трансмиссии покупателю предлагают либо механическая, либо роботизированная коробка передач.

Продажи автомобиля стартуют в I квартале 2024 года, а уже осенью текущего года Volkswagen начнет принимать заказы на кроссовер.

Дайте только срок: особенности расчета компенсации за машину с дефектами
Верховный суд РФ разъяснил позицию по животрепещущему вопросу

Китайский производитель JAC 6 июля анонсировал в России новый пикап T8 Pro. Автомобиль поставляется с двумя двигателями на выбор — двухлитровым 139-сильным бензиновым и 2,4-литровым турбодизелем мощностью 211 л.с. в связке с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией. Расход топлива варьируется от 9,3 до 9,5 л на 100 км в зависимости от выбранной силовой установки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023