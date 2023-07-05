Volkswagen анонсировал рестайлинг кроссовера T-Cross

Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил обновленную версию кроссовера T-Cross, сообщает 5 июля пресс-служба компании.

Рестайлинговая версия кроссовера получила новую матричную оптику, передний бампер и решетку радиатора. В задней части T-Cross может похвастать обновленными фонарями и дизайном бампера. В результате обновления кроссовер стал длиннее на 27 мм ― теперь его длина составляет 4135 мм.

Также Volkswagen представил новые насыщенные цветовые решения кроссовера: Grape Yellow, Clear Blue и Kings Red. Однако изменения затронули не только внешний вид автомобиля. Например, в интерьере обновленного T-Cross теперь используют более качественные материалы отделки.

Также изменилась конструкция приборной панели ― теперь она представлена в виде семидюймого дисплея. На центральной консоли расположился 9,2-дюймовый экран мультимедиасистемы. Пересмотрена эргономика управления блоком климат-контроля ― теперь регулировка температуры воздуха осуществляется с помощью сенсорных кнопок.

Автомобиль будет поставляться в трех вариациях силовых установок: бензиновый TSI объемом 1 л и мощностью 95 и 116 л.с., а также 1,5-литровый TSI мощностью 150 л.с. В качестве трансмиссии покупателю предлагают либо механическая, либо роботизированная коробка передач.

Продажи автомобиля стартуют в I квартале 2024 года, а уже осенью текущего года Volkswagen начнет принимать заказы на кроссовер.

Китайский производитель JAC 6 июля анонсировал в России новый пикап T8 Pro. Автомобиль поставляется с двумя двигателями на выбор — двухлитровым 139-сильным бензиновым и 2,4-литровым турбодизелем мощностью 211 л.с. в связке с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией. Расход топлива варьируется от 9,3 до 9,5 л на 100 км в зависимости от выбранной силовой установки.