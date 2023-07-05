Казанская телебашня покажет световое шоу на День семьи

Праздничную иллюминацию включат на телебашне РТРС в Казани 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает в среду, 5 июля, сообщает пресс-служба минцифры Республики Татарстан.

Светодинамическое шоу будет представлять собой поздравление на фоне белой ромашки, которая является символом праздника. Полюбоваться иллюминацией можно с 21 до 23 часов.

Как отмечает ИА «Татар-информ», подобные сценарии художественной подсветки смогут увидеть жители других городов. В их числе — Челябинск, Ярославль, Оренбург и Ростов-на-Дону.

Впервые всероссийский День семьи, любви и верности отметили 8 июля 2008 года. В июне 2022 года указом президента РФ Владимира Путина он был объявлен официальным праздником.

Культуролог Наталия Зинович ранее поясняла, что День семьи, любви и верности связан с жизнью Петра и Февронии, которые были канонизированы православной церковью в XVI веке. История их семейной жизни, которая стала символом преданности, была описана в «Повести о Петре и Февронии Муромских».