Ветеринар назвала неочевидные признаки теплового удара у животных

Замедленная реакция на команды и свое имя, изменение цвета десен, повышенное отделение густой слюны в жаркую погоду могут быть признаками теплового удара у питомца. О терморегуляции, других признаках гипертермии и правилах оказания первой помощи домашним животным «Известиям» 5 июля рассказала заведующая отделением терапии Vetcity Clinic Анна Макарова.

«Многие представляют тепловой удар у животных как критичное состояние — с прерывистым дыханием, потерей сознания, судорогами. Сильный перегрев действительно приводит к тяжелым последствиям: нарушается работа ЖКТ, нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем. В зоне повышенного риска — длинношерстные и брахицефальные породы, служебные собаки, питомцы с густым подшерстком, темным окрасом, излишним весом, сопутствующими заболеваниями, в возрасте или беременные», — предупредила ветеринар.

Однако, по ее словам, уже на первых стадиях перегрева можно заметить тревожные симптомы у питомца, принять меры и не допустить развития теплового удара. При повышении температуры тела выше 40 градусов животное старается активнее высвобождать лишнее тепло и при перегреве у собак дыхание учащается, а про кошек говорят, что они начинают дышать «по-собачьи».

Ветеринар рассказала, что при нарастании гипертермии у животных появляются одышка, учащенное сердцебиение, повышенное отделение слюны, затуманенный взгляд, а из-за расширения сосудов краснеют десны, белки глаз, язык. В более тяжелых случаях тепловой удар вызывает рвоту и диарею.

«Заподозрить перегрев можно по поведению питомца. Например, в жаркую погоду собака или кошка может стать более вялой или, наоборот, беспричинно беспокойной, замедленно реагировать на команды или не откликаться на кличку. Движения становятся некоординированными, теряется ориентация в пространстве. Еще один тревожный звоночек — неестественная поза, когда животное ложится на живот и вытягивает лапы, чтобы охладиться», — уточнила Макарова.

Она отметила, что при подозрении на тепловой удар важно оказать первую помощь питомцу: перенести его в тень или прохладное помещение, создать приток свежего воздуха, смочить прохладной, но не холодной водой область подмышек и живота, приложить туда же охлаждающие компрессы. Чтобы избежать обезвоживания, питомцу нужно дать воду, но не вливать насильно. Для контроля важно измерять температуру его тела ректально с помощью с градусника и добиться значений ниже 39,5 градуса.

«Из-за теплового удара у питомцев может нарушиться свертываемость крови, развиться почечная недостаточность, возникнуть повреждения головного мозга и сердца. При этом тяжелые последствия могут появиться не сразу, а в течение нескольких суток. Поэтому в любом случае, даже если питомец не был в критическом состоянии и его температура нормализовалась, важно обратиться за помощью к ветеринару», — подытожила ветеринар.

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