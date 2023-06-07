Ветеринар рассказала о подготовке питомца к поездке на природу

Перед поездкой на природу вместе со своим домашним питомцем необходимо провести профилактику животному от блох и клещей. Об этом в среду, 7 июня, рассказала главный врач ветеринарной клиники Vet Union Ольга Михеева в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, животное необходимо обработать за 1–3 дня до поездки на дачу.

«Современный выбор ветеринарных врачей — это таблетированные формы, которые в составе содержат вещества из группы изоксазолинов», — сказала врач.

Купание не требуется, таблетки животные едят хорошо, точное время действия также известно.

«Капли — для корректного действия животное нельзя мыть не менее трех дней до нанесения препарата и трех дней после. Стоит учитывать, что разные компоненты капель действуют разное время. Кратность использования может варьироваться от одного раза в несколько месяцев до одного раза в две недели», — добавила Михеева.

Ошейники должны плотно прилегать к коже животного, поэтому они не подходят для густошерстных животных и для тех, кто очень нервничает. Также нельзя купать в ошейнике собаку.

Одновременно использовать различные средства не стоит, потому что действующие вещества в их составах могут совпадать, что приведет к превышению нормальной дозы. По ситуации в качестве дополнительного средства можно использовать инсектоакарицидные спреи, которые наносят на шерсть животного непосредственно перед прогулкой и длительность которых составляет около двух часов.

«При отсутствии обработок у питомца может возникнуть интенсивная глистная инвазия (заражение большим количеством гельминтов), может возникнуть сильный зуд и аллергия на укусы блох. Клещи могут переносить некоторые кровепаразитарные инфекции, опасные для жизни питомца. Для собак также опасны укусы комаров, которые могут переносить дирофиляриоз («сердечные» и «кожные» гельминты). Блохами переносится один из видов гельминтозов кошек», — напомнила эксперт.

Передача гельминтозов от домашних животных человеку крайне редка, однако при заражении питомца блохами его хозяин может также испытывать зуд от укусов блох, чаще всего в области голеней. Клещи тоже являются переносчиками различных инфекций, и заразить ими можно, только если клещ присосался к коже человека.

Обрабатывать нужно даже тех животных, которые на улицу не выходят вовсе. Заразиться гельминтозами можно и от обуви, ковриков в коридоре, даже от частичек почвы с немытых овощей. Полностью домашние кошки часто страдают от укусов блох.

«Зуд — основной признак. Он может быть как локальным — чаще всего в височной области, на шее, в паху, так и системным. Красные мелкие пятнышки на коже или темно-коричневые мелкие частицы на шерсти также свидетельствуют о том, что животное страдает от блох», — заключила специалист.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что в Московской области протестируют систему распознавания домашних животных при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Как рассказал зампред регионального правительства Георгий Филимонов, уже этим летом планируется начать использовать искусственный интеллект для отслеживания собак без владельцев.

2 июня официальный представитель компании NtechLab Александр Томас заявил, что российский разработчик системы распознавания лиц и автомобилей NtechLab планирует запустить систему для поиска потерявшихся домашних животных. Компания уже выпустила первую версию системы распознавания домашних кошек и собак.