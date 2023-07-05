АвтоВАЗ готовит минивэн и кроссовер на базе Lada Vesta

Российский производитель АвтоВАЗ готовит к выпуску две новые модели: кроссовер и минивэн. Находящиеся в разработке новинки будут построены на базе бестселлера Lada Vesta. Об этом 5 июля сообщает инсайдерский Telegram-канал «Автопоток».

Известно, что новый минивэн будет представлен в одном сегменте с универсалом повышенной вместимости Lada Largus, с которым АвтоВАЗ испытывает трудности с локализацией. Разработка получила заводской индекс RGH.

«Недавно на АвтоВАЗе открыли еще один проект — под индексом RGH. Это фактически замена «Ларгусу», который уже изрядно устарел и всё никак толком не локализуется. Автовазовцы называют машину просто вэном, хотя в классическом понимании вэном она не будет, кузов останется двухобъемным», ― сообщает источник.

Помимо минивэна, завод ведет разработку кроссовера на базе Lada Vesta. Судьба модели ранее была под вопросом из-за нехватки ресурсов на осуществление двух проектов одновременно, однако теперь известно, что работа над кроссовером и минивэном на сегодняшний день активно ведется.

«И вэн, и кроссовер берут от Vesta только основание кузова (с небольшими доработками), а верх полностью новый. По кроссоверу: уже в августе должны выбрать базовый вариант дизайна и начать активную фазу разработки. По вэну сроки нам пока неизвестны», ― пишут инсайдеры «Автопотока».

4 июля аналитики сообщили, что семейство легковых автомобилей Lada Vesta вернулось в топ-3 российского рынка. В период с 26 июня по 2 июля в России продали 1169 рестайлинговых Vesta, которые совсем недавно вышли на отечественный рынок. Таким образом, обновленная версия одного из российских бестселлеров заняла третье место среди самых продаваемых автомобилей 26-й недели 2023 года.