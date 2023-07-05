Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Турции выступил за продление зерновой сделки
Мир
МИД Португалии назвал сложностью принятие Украины в ЕС без гарантий безопасности
Общество
В Роспотребнадзоре исключили угрозу распространения в РФ сибирской язвы
Политика
Собянин представил в Мосгоризбирком подписи в поддержку своего выдвижения
Мир
В МО Украины назвали страну идеальным полигоном для западного оружия
Происшествия
ВСУ за ночь выпустили 33 снаряда по населенным пунктам Херсонской области
Мир
МИД РФ заявил об угрозе стабильности в зоне палестино-израильского конфликта
Мир
Карчаа сообщил о переговорах лидеров Европы с Зеленским по ЗАЭС
Общество
Сибирскую язву выявили еще у трех жителей Тывы
Мир
В Индии 12 человек погибли от ударов молнии
Авто
В России начались продажи пикапа Foton Tunland
Общество
В Екатеринбурге простились с погибшим Далером Бобиевым
Мир
Автобус с 49 белорусами перевернулся в Польше

АвтоВАЗ готовит минивэн и кроссовер на базе Lada Vesta

0
Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский производитель АвтоВАЗ готовит к выпуску две новые модели: кроссовер и минивэн. Находящиеся в разработке новинки будут построены на базе бестселлера Lada Vesta. Об этом 5 июля сообщает инсайдерский Telegram-канал «Автопоток».

Известно, что новый минивэн будет представлен в одном сегменте с универсалом повышенной вместимости Lada Largus, с которым АвтоВАЗ испытывает трудности с локализацией. Разработка получила заводской индекс RGH.

«Недавно на АвтоВАЗе открыли еще один проект — под индексом RGH. Это фактически замена «Ларгусу», который уже изрядно устарел и всё никак толком не локализуется. Автовазовцы называют машину просто вэном, хотя в классическом понимании вэном она не будет, кузов останется двухобъемным», ― сообщает источник.

Помимо минивэна, завод ведет разработку кроссовера на базе Lada Vesta. Судьба модели ранее была под вопросом из-за нехватки ресурсов на осуществление двух проектов одновременно, однако теперь известно, что работа над кроссовером и минивэном на сегодняшний день активно ведется.

«И вэн, и кроссовер берут от Vesta только основание кузова (с небольшими доработками), а верх полностью новый. По кроссоверу: уже в августе должны выбрать базовый вариант дизайна и начать активную фазу разработки. По вэну сроки нам пока неизвестны», ― пишут инсайдеры «Автопотока».

Дайте только срок: особенности расчета компенсации за машину с дефектами
Верховный суд РФ разъяснил позицию по животрепещущему вопросу

4 июля аналитики сообщили, что семейство легковых автомобилей Lada Vesta вернулось в топ-3 российского рынка. В период с 26 июня по 2 июля в России продали 1169 рестайлинговых Vesta, которые совсем недавно вышли на отечественный рынок. Таким образом, обновленная версия одного из российских бестселлеров заняла третье место среди самых продаваемых автомобилей 26-й недели 2023 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023