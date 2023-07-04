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Lada Vesta вернулась в тройку лидеров российского авторынка

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Семейство легковых автомобилей Lada Vesta вернулось в топ-3 российского рынка, сообщают 4 июля аналитики «Автостата».

В период с 26 июня по 2 июля в России продали 1169 рестайлинговых Vesta, которые совсем недавно вышли на отечественный рынок. Таким образом, обновленная версия одного из российских бестселлеров заняла третье место среди самых продаваемых автомобилей 26-й недели 2023 года.

На первом месте разместился еще один бестселлер АвтоВАЗа, Lada Granta: автомобилей этого семейства за минувшую неделю приобрели 3747 экземпляров. На втором месте лидеров российского рынка находится кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max ― 1251 автомобиль.

Также в топ-5 самых продаваемых автомобилей в стране вошли кроссоверы Haval Jolion (1147 единиц), Geely Coolray (841 единица).

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4 июля стало известно, что в минувшем июне в России реализовали 27 839 коммерческих и пассажирских автомобилей АвтоВАЗа, что на 272% больше по сравнению с июнем 2022 года. За месяц в России продали 4258 рестайлинговых Lada Vesta, и это одна из причин июньского рекордного показателя. Также бестселлер компании Granta разошелся в июне тиражом 16 757 единиц, что на 407% больше по сравнению с июнем 2022 года.

Кроме того, на 610,9% за год увеличились продажи внедорожника Niva Legend ― 3135 экземпляров. Также в июне 2023-го реализовали 3361 экземпляр внедорожника Niva Travel, и это на 663,9% выше результатов июня прошлого года.

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