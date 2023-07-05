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Подготовка терактов предотвращена в военкомате и на энергообъекте Южно-Сахалинска

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Фото: ЦОС ФСБ России
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В Южно-Сахалинске была предотвращена подготовка терактов в военкомате, а также на объекте энергосистемы. Об этом 5 июля сообщили «Известиям» в ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России, 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», — отметили в ведомстве.

В месте его проживания провели обыск, были изъяты компоненты для создания самодельного взрывного устройства, инструкции по их изготовлению, большое количество экстремистского контента, а также переписка с координатором одной из украинских террористических организаций.

Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч, 1 ст. 205 УК РФ) и о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Задержанный рассказал, что серные шашки хранил у себя дома, а селитру — в гараже.

«Я хотел на фотоаппарат это все заснять и позже переслать СБУ (Служба безопасности Украины. — Ред.)», — добавил он, отвечая на вопрос о том, как планировал задокументировать совершение теракта.

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Ранее, 22 июня, стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе Запорожской области диверсантов СБУ, готовивших подрыв на железной дороге. В ведомстве уточнили, что они совершили покушения на жизни руководителей госструктур региона с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один скончался.

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