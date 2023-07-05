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Диетолог объяснила опасность ранних арбузов

Диетолог Разаренова: ранние арбузы могут быть вредны для здоровья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова предупредила об опасности ранних арбузов, поскольку они могут нанести вред здоровью.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 4 июля, специалист объяснила, что арбузы, которые уже сейчас появляются в продаже, имеют высокий риск «быть отягощенными нитратами».

Для того чтобы обезопасить себя и купить более-менее полезный арбуз, следует соотносить его размер с весом. Диетолог уточнила, что, если арбуз большой, но легкий, он не успел набрать нужного количества воды и созрел с применением дополнительной химии, пишет RT.

При употреблении некачественного арбуза человек может отравиться, потому что на его состоянии здоровья может отразиться использование химических удобрений и ускорителей роста арбуза.

Специалист призвала дождаться сезонных арбузов, выращенных в бахче, они появляются в конце августа.

Пожирать плоды: на что обращать внимание при покупке арбуза
Обезопасить себя от отравления поможет правильное хранение продукта

Ранее 4 июля эксперты посоветовали при выборе арбуза обращать внимание на его форму и цвет мякоти. Слишком яркая мякоть может указывать на использование химикатов для быстрого созревания ягоды, а если арбуз местами мягкий на ощупь, то это сигнализирует о его неправильном хранении, сообщает телеканал «360».

21 июня агроном, специалист по сельскому хозяйству, питомниковод Владимир Викулов рассказал «Известиям», что сезон арбузов начинается со второй половины июля, но посоветовал дождаться августа. По словам эксперта, ранние арбузы часто имеют повышенное содержание нитратов, поэтому с ними стоит быть осторожнее.

19 июня врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Екатерина Кашух рассказала «Газете.Ru», как выбрать дыню. По ее словам, первые дыни появляются в начале лета, однако покупка такого раннего плода может привести к дискомфорту в животе и пищевому отравлению. Она подчеркнула, что дыни следует покупать в супермаркетах и крупных магазинах, где ведется контроль качества продуктов, соблюдают условия хранения. Зрелый плод можно отличить от незрелого по аромату. Также стоит обратить внимание на кожу дыни, которая должна быть упругой, пишет «Москва 24». Хвостик должен быть сухим.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах арбуза. По ее словам, в нем много воды, а также клетчатки, улучшающей пищеварение и выводящей токсины. Также она снижает уровень плохого холестерина. Кроме того, в арбузе содержится много антиоксиданта ликопина, предотвращающего развитие рака простаты, улучшающего репродуктивную функцию, оказывающего положительное влияние на зрение, пишет сайт kp.ru. Также арбуз обладает освежающим и мочегонным действием, потому полезен при подагре и проблемах мочевыводящей системы. Специалист указала на то, что арбуз богат сахарами, которые дают энергию, а кроме того, он является антидепрессантом, так как стимулирует выработку серотонина, пишет НСН.

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