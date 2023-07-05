Российские служащие отразили атаки двух взводов и роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом в среду, 5 июля, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

В результате боестолкновения около населенных пунктов Урожайное и Макаровка были уничтожены два автомобиля и живая сила противника. В этом же районе экипажи вертолетов поразили еще несколько мест скопления националистов.

Под Новомихайловкой артиллеристы ВС РФ ликвидировали пикап с украинскими боевиками. Между тем в районах Преображенки, Лукьяновского и Новоданиловки ВСУ лишились двух буксируемых гаубиц, станции радиоэлектронной борьбы и части личного состава.

Силами штурмовой и армейской авиации были уничтожены танки и БМП недалеко от села Малая Токмачка, а удары из тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» привели к потерям ВСУ под Дорожнянкой.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два БПЛА «Валькирия». Стрелком-зенитчиком из ПЗРК «Верба» сбит самолет Су-25 ВСУ в районе севернее Нестерянки», — добавил Чехов.

Накануне стало известно, что бойцы Восточной группировки пресекли деятельность разведгруппы неприятеля на запорожском направлении. При этом были уничтожены танки, бронемашины, гаубицы, а также ремонтно-эвакуационная машина ВСУ.

В этот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком направлении огнем артиллерии группировки войск «Восток» в течение суток были отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Урожайное.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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