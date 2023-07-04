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ВС РФ пресекли действия разведгруппы ВСУ на запорожском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 4 июля сообщил, что российские военнослужащие пресекли деятельность разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также предотвратили попытку противника провести разведку боем.

«На запорожском направлении пресечена деятельность разведгруппы ВСУ в районе населенного пункта Марфополь, а также пресечена попытка противника разведки боем в районе Работино», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Чехов, артиллерия группировки уничтожила танки, боевые бронемашины и буксируемые гаубицы, а ударный беспилотник уничтожил бронированную ремонтно-эвакуационную машину ВСУ в районе Пятихаток.

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Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска отразили девять атак ВСУ на донецком направлении. По его словам, также уничтожены до 260 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 Paladin американского производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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