Ситуация с поставками запчастей начала стабилизироваться с осени прошлого года. Детали по целому ряду марок авто стали дешеветь, рассказал в интервью «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, среди таких брендов Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan. К июню 2023-го стоимость многих востребованных автозапчастей за год упала на 30–40%.

«Основной трафик комплектующих сейчас приходится не на детали, произведенные в недружественных странах и привезенные обходным путем. Значительная часть запчастей, которая поступает в страну, изготавливается в дружественных государствах, например в Китае и ОАЭ, по лицензии и на их заводах. Такие детали поставляют в РФ без нарушений, и санкции этому не препятствуют», — пояснил Евгений Уфимцев.

Он добавил, что при этом есть отдельные бренды, к которым сложно достать компоненты. Часто это связано с тем, что они не столь массовые на российском рынке, и комплектующие для них невыгодно привозить большими партиями.

Средний уровень цен на запчасти почти стабилизировался и превышает значения начала 2022-го на 21–25%. Даже последние изменения курса рубля пока никак не сказались на стоимости, подчеркнул Уфимцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Цена многих востребованных автозапчастей за год упала на 30-40%»