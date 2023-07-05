Посол РФ в Румынии рассказал о последствиях высылки российских дипломатов

В результате сокращения квоты дипломатического персонала на 51 человека, чего затребовали румынские власти, Бухарест покинет половина дипработников РФ, рассказал в интервью «Известиям» посол России в Румынии Валерий Кузьмин.

«В результате резкого сокращения квоты дипломатического и административно-технического персонала посольства Бухарест покинет каждый второй российский дипломат и двое из каждых трех технических сотрудников. Мы вынуждены будем приостановить без перспективы возобновления в обозримом будущем работу Российского центра науки, культуры, школы при посольстве, а также до предела сократить ряд административно-технических подразделений», ― сказал Кузьмин.

По его словам, в посольстве убеждены, что «функциональное ядро дипмиссии» будет сохранено и консульское обслуживание россиян, поддержание контактов с соотечественниками и культурно-гуманитарные связи будут продолжаться, хотя и «в значительно сокращенном объеме».

В начале июня Румыния предписала Москве сократить штат своей дипмиссии на территории республики на 51 человека. Количество сотрудников российской дипмиссии в Румынии и румынской в России будет уравнено.

МИД России пообещал «дать соответствующий ответ» на действия румынских властей.



Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Бухарест покинет каждый второй российский дипломат»