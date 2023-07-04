В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ

В Великом Новгороде пожарные ликвидируют возгорание в производственном здании. Об этом 4 июля сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Возгорание произошло в производственном здании. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В МЧС не поясняют, что конкретно горит, но, по данным «Известий», возгорание произошло на Лужской ТЭЦ.

Площадь пожара составила 2,3 тыс. кв. м. Пожар тушат 30 человек и девять единиц техники.

Ранее в этот день сообщалось, что в Санкт-Петербурге горит здание на Лиговском проспекте, где находится крупное производство бытовой химии. Данных о пострадавших или погибших во время пожара нет.