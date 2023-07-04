В Санкт-Петербурге горит крупное производство бытовой химии

В Санкт-Петербурге горит здание, где находится крупное производство бытовой химии. Об этом 4 июля сообщает источник «Известий».

«Горит дом 281 на Лиговском проспекте. Внутри находится офис производителя бытовой химии «Аист», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На месте работают пожарные расчеты. Сообщается, что данных о пострадавших или погибших во время пожара нет.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее в этот день еще один пожар произошел в административном здании в Тверском районе Москвы. Площадь пожара по адресу: Столешников переулок, д. 7, стр. 2, составила 100 кв. м. По словам представителей администрации, люди в здании отсутствовали.

В 15:41 возгорание полностью потушили. Из здания пришлось эвакуировать 20 человек. Пострадавших в результате пожара нет.