Социальный бизнес в новых регионах получит субсидии от правительства РФ

Социально значимый бизнес в новых регионах получит субсидии. Правительство рассмотрит новый вид поддержки предпринимателей, сообщает телеканал «Известия». Гранты выделят для отелей, спортклубов, кинотеатров, музеев. Максимальный размер субсидии составит 300 тыс. рублей. Бизнесмены в новых регионах смогут обновить оборудование. Также средства можно будет потратить на аренду и ремонт помещения. Проект постановления разработало Минэкономразвития.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.