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Путин заявил о передаче Дагестану 5 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин во вторник, 4 июля, в ходе встречи с восьмилетней жительницей Дербента Раисат Акиповой заявил, что Дагестан получит 5 млрд рублей. Президент принял юную дагестанку в своем кабинете в Кремле.

Видео встречи глава государства в Кремле с Раисат опубликовала пресс-служба Кремля. Встреча Путина и Раисат произошла после того, как девочка расстроилась из-за невозможности увидеть президента во время его рабочей поездки в Дагестане.

Вместе они побывали в рабочем кабинете президента, откуда позвонили министру финансов РФ Антону Силуанову. Там же Путин сообщил, что Дагестан получит 5 млрд рублей на развитие.

Силуанов заверил, что деньги найдут. «Мы приняли решение о том, чтобы добавить 5 млрд рублей», — сказал министр президенту.

«Ты получила сейчас для Дагестана 5 млрд рублей», — сказал Путин девочке.

Средства пойдут на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса.

Во время беседы с девочкой Путин также позвонил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину пригласил его на личную встречу. «До встречи, еще увидимся. Как гости уедут, я позвоню, и сразу подъезжайте», — сказал Путин. Премьер-министр ответил согласием.

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Вечером 28 июня Путин приехал с рабочей поездкой в Дагестан. По окончании официальных мероприятий президент вышел на встречу с жителями Дербента, которые встретили его овациями. Чтобы увидеть главу государства, на площадке в парке имени Низами Гянджеви собрались тысячи людей.

Позднее в Сети появился ролик с девочкой, плачущей от того, что она не смогла увидеть Путина лично из-за большого скопления граждан. Это оказалась Раисат Акипова. Она рассказала «Известиям», что мечтает побывать в Кремле и увидеть президента.

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