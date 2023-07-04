Конкурента Twitter под названием Threads запустят 6 июля

Компания Meta (признана в России экстремистской организацией) представила свой аналог социальной сети Twitter, который заработает уже 6 июля. О запуске приложения Threads сообщила газета Financial Times во вторник, 4 июля.

Интерфейс приложения создан на основе Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). У пользователей последней будет возможность перенести свои аккаунты и подписки в новую соцсеть.

На запуске у пользователей будет возможность печатать сообщения длинной до 500 символов, отвечать на чужие посты и ставить лайки. Также на скриншотах из магазинов приложений видно, что к постам можно будет прикреплять изображения и настраивать видимость отдельных записей.

Изначально Threads будет доступно только для владельцев iPhone. Информации о сроках выхода приложения для владельцев устройств на Android нет.

О разработки корпорацией Meta конкурента социальной сети Twitter стало известно 19 мая. Bloomberg тогда написал материал со ссылкой на преподавателя социального маркетинга и маркетинга влияния в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Лию Хаберман, которая опубликовала скриншот с предварительным описанием программы и предположила, что разработка может стать альтернативой сети микроблогов.