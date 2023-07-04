Названы самые популярные у российских автолюбителей новые микроавтобусы

Россияне, как правило, делают выбор в пользу корейских и американских микроавтобусах, ввозимых в страны по параллельному импорту. Об этом 4 июля сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на основателя компании «РоговМобиль» Дмитрия Рогова.

По словам Рогова, микроавтобусы пользуются популярностью для заказа из-за рубежа у жителей России не меньше, чем кроссоверы или минивэны. Чаще всего клиенты выбирают автомобили стоимостью от 3,1 млн руб. до 4,5 млн руб. Наиболее популярные модели ― Hyundai Grand Starex, Hyundai Staria, а также американский Chevrolet Express. Стабильным спросом также пользуются модели с полным приводом.

Обычно микроавтобусы покупают в максимальных комплектациях, отметил Рогов. Чаще всего автомобили в таком исполнении могут похвастать более мощными двигателями, автоматической трансмиссией, электрорегулировкой и вентиляцией сидений, кожаным интерьером, качественной мультимедийной системой и панорамной крышей.

Крымские инженеры из научно-производственной организации «Элькафа» 3 июля представили электромобиль, построенный на базе микроавтобуса «УАЗ Буханка». Электромобиль оборудован электродвигателем из Воронежа и литий-ионными батареями липецкого производства, а блок управления батареей привезли из Москвы. «Электробуханка» разгоняется до 60 км/ч за 12 секунд, а максимальная скорость разработки составляет 80 км/ч.

Запас хода крымской разработки ― до 180 км на одной зарядке. Емкость батареи ― 40 кВт·ч. Такой «УАЗ» можно подзаряжать от бытовой сети с напряжением 220 В или от промышленной с напряжением 380 В. Время зарядки занимает от четырех до 12 часов в зависимости от мощности зарядного устройства.