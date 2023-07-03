В Крыму прошли испытания электрокара на базе УАЗ «Буханка»

Крымские инженеры из научно-производственной организации «Элькафа» представили электромобиль, построенный на базе микроавтобуса УАЗ «Буханка». Об этом сообщает «РИА Новости» 3 июля.

Электромобиль оборудован электродвигателем из Воронежа и литий-ионными батареями липецкого производства, а блок управления батареей привезли из Москвы. «Электробуханка» разгоняется до 60 км/ч за 12 секунд, а максимальная скорость разработки составляет 80 км/ч.

Запас хода крымской разработки ― до 180 км на одной зарядке. Емкость батареи ― 40 кВтч. Такой УАЗ можно подзаряжать от бытовой сети с напряжением 220 В или от промышленной с напряжением 380 В. Время зарядки занимает от четырех до 12 часов в зависимости от мощности зарядного устройства.

Ориентировочная стоимость электрического микроавтобуса на базе «Буханки» будет составлять порядка 2,9 млн рублей.

В будущем «Элькафа» планирует заняться другими проектами с использованием УАЗов: речь идет о туристическом кабриолете повышенной проходимости, электрических коммерческих автомобилях для перевозки грузов внутри городов, а также о коммунальных машинах. Мелкосерийное производство электрокаров запланировано на 2024 год.

Российский автопроизводитель «Соллерс» пополнил 3 июля модельный ряд легких коммерческих автомобилей Sollers Atlant фургонами на базе шасси. Цена на автомобили в таком исполнении начинается от 3 139 000 рублей. По словам представителей «Соллерс», в линейке Atlant появятся промтоварные и изотермические фургоны, бортовые версии, а также фургоны-рефрижераторы.

Sollers Atlant на базе шасси представлены в трех вариантах длины, полная масса составляет 3,5 т или 4,2 т. Размер грузового отсека фургонов варьируется от 14 до 17,5 куб. м.