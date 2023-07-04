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Эксперт оценил значимость проекта ВШГУ РАНХиГС

Эксперт Минченко: программа ВШГУ РАНХиГС сплачивает новую управленческую элиту
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС — это проект, который сплачивает новую управленческую элиту, заявил во вторник, 4 июля, в беседе с «Известиями» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Эксперт напомнил, что за пять лет существования проекта было выпущено пять потоков выпускников, из которых 50 стали главами регионов или врио губернаторов.

«Это проект постоянно развивающийся и создающий не только пространство знаний, но и пространство взаимодействия; формирующий и сплачивающий новую управленческую элиту», — подчеркнул Минченко.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками ВШГУ и рассказал им, кем стали студенты, получившие образование. Глава государства подчеркнул, что всего окончили учебу в ВШГУ более 400 человек. Российский лидер заключил, что выпускники всегда откликались на то, что нужно стране в первую очередь, — например, оказать помощь в период пандемии и поддержать проведение спецоперации.

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Как сообщалось 17 июня, более 300 управленцев со всей страны прошли программу развития кадрового управленческого резерва, которую также называют «школа губернаторов». Пятеро выпускников программы были назначены федеральными министрами, многие другие — мэрами городов, топ-менеджерами крупнейших компаний, а 39 выпускников программы в настоящий момент возглавляют регионы России, заявил тогда Путин.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют школой губернаторов, была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ корпоративного университета Сбербанка, московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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