Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода уничтожили по меньшей мере три своих танковых экипажа, пытавшихся сдаться в плен России на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник сообщил советник врио главы региона Ян Гагин.

«ВСУ выходили в зону видимости на танках с развернутой башней — это один из признаков готовности сдаться. Чаще всего этого не дают сделать заградотряды. Видя такую картину, их уничтожает собственная артиллерия. Танки, чаще всего, сгорают. <…> Еще с начала зимы вот так ВСУ уничтожили не менее трех своих же танковых экипажей, когда те пытались сдаться», — сказал он ТАСС.

Гагин уточнил, что подобные случаи зафиксированы на южнодонецком, марьинском и авдеевском направлениях. По данным радиоперехватов, а также свидетельствам пленных ВСУ, уничтожение техники с экипажами обычно исполняют иностранные наемники и боевики радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

«Мы становились свидетелями настоящей истерики украинцев, которые отказывались бить на поражение. Эту функцию за них в итоге выполняли иностранцы. Речь похожа на польскую», — указал советник врио главы региона.

Ранее, 29 июня, солдат ВСУ посетовал на наплевательское отношение старших командиров к бойцам и рассказал, как происходила его сдача в плен. По его словам, командир взвода вместе с начальником сопровождали данную операцию. Ночью они отплыли в сторону левого берега Днепра на лодке. Увидев сушу, подняли белую тряпку, после чего российские военные их забрали.

11 июня пленный ВСУ Дмитрий Дистион рассказал, что украинские военные не хотят воевать и очень устали от боевых действий. Он отметил, что российские военные к нему относятся хорошо: кормят три раза в день и одевают, «обижаться не на что».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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