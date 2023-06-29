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Пленный ВСУ заявил о наплевательском отношении старших командиров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), чья личность не раскрывается, посетовал на наплевательское отношение старших командиров к бойцам и рассказал, как происходила его сдача в плен. Кадры в распоряжении «Известий» есть 29 июня.

«Пока мы находились на своих позициях, нас каждые часа два-три обстреливали. Могли не спать дня два. Связи особо не было. Обмундирования тоже. Было страшно. А наше «смелое» руководство за всё время моего нахождения на разных позициях прохлаждалось в квартирах Херсона, причем в разных районах», — пожаловался он.

Украинский военный добавил, что с обеспечением продовольствия также были проблемы: еда была не первой свежести.

«Мне такое наплевательское отношение надоело, я хочу жить, а не выживать. Поэтому мы с Николаем решили сдаться в плен и подтянули еще одного нашего товарища, но решение было нелегким», — сказал пленный.

Также боец ВСУ рассказал, каким образом он вместе с другими военными организовали план сдачи в плен российской армии.

«Когда мы обсуждали план перехода, наш командир взвода с позывным *** случайным образом услышал разговор. Первое чувство было, что сейчас нас расстреляют… Но когда от него прозвучала фраза «я в деле», мы выдохнули и начали думать, как сделать это скрытно и безопасно, в первую очередь для нас», — поделился боец.

По его словам, командир взвода вместе с начальником сопровождали данную операцию. Ночью они отплыли в сторону левого берега Днепра на лодке. Увидев сушу, подняли белую тряпку, после чего российские военные их забрали. Бойцы ВСУ рассказали о плане российскому военнослужащему и передали ему номера телефонов, которые дал командир украинского взвода.

«План был прост. Когда мы доплываем, даем номера, чтобы лично российские военные связались с ними. После чего наш командир выводит свое подразделение и спасает жизни своих подчиненных», — сказал военный.

Также солдат обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой перестать отправлять отцов и сыновей на гибель.

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И значит ли она, что Москва и Киев готовы вести переговоры о мирном урегулировании

Ранее, 11 июня, пленный ВСУ Дмитрий Дистион рассказал, что украинские военные не хотят воевать и очень устали от боевых действий. Он отметил, что российские военные к нему относятся хорошо: кормят три раза в день и одевают, «обижаться не на что».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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