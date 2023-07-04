Двухлетняя девочка утонула в пруду в Тверской области

В Тверской области отец извлек из пруда тело двухлетней дочери, передает во вторник, 4 июля, прокуратура региона.

«Реанимационные мероприятия результата не дали», — говорится в Telegram-канале.

Инцидент произошел в деревне Вашутино. Надзорное ведомство отметило, что на место трагедии выехал прокурор Калининского района Тверской области Фуад Гасанов для координации работы правоохранительных органов.

«Установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту контролируется прокуратурой района», — сказано в сообщении.

30 июня стало известно о том, что 10-летний мальчик утонул во время прогулки у реки в Дебесском районе Удмуртии. Погибшего ребенка из воды достали очевидцы.

Мальчик гостил у родных, отправился к реке и не вернулся домой. В МЧС заявили, что это уже третий случай гибели несовершеннолетнего на водоемах республики за сезон.