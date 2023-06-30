Десятилетний ребенок утонул в реке в Удмуртии

Десятилетний мальчик утонул во время прогулки у реки в Дебесском районе Удмуртии. Погибшего ребенка из воды достали очевидцы.

По данным Udm-info.ru, мальчик гостил у родных. Он пошел к реке и не вернулся домой. В МЧС отмечают, что это уже третий случай гибели несовершеннолетнего на водоемах республики за сезон.

«Не позволяйте детям без присмотра взрослых находиться на водных объектах. Потеря ребенка — это огромная трагедия для всех. И самое страшное, что чаще всего это происходит из-за беспечности взрослых», — цитирует ИА «Сусанин» начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Удмуртии Алексея Анохина.

В Иркутской области 22 июня трехлетний ребенок утонул в бочке с водой. Мальчик находился на дачном участке под присмотром 11-летней сестры.