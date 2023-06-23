В Иркутской области трехлетний мальчик утонул в бочке с водой

В Жигаловском районе Иркутской области трехлетний мальчик утонул в бочке с водой. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила региональная прокуратура.

«Прокуратура Жигаловского района организовала проверку в связи с поступившим сообщением о гибели 22.06.2023 трехлетнего мальчика при падении в емкость с водой, расположенной в огороде дома в селе Тутура Жигаловского района», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как уточнили в региональном МВД, объем бочки с водой на дачном участке составлял 1 тыс. л. Ребенок купался в ней под присмотром 11-летней сестры.

«В какой-то момент сестра отлучилась, а когда вновь подошла к бочке, обнаружила брата без признаков жизни. Мать в это время готовила еду на кухне. Семья полная, на учете в полиции не состоит», — сообщило министерство в соцсети «ВКонтакте».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также причинам и обстоятельствам случившегося. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Ранее, 22 июня, в Санкт-Петербурге подросток утонул во время купания в Неве. Трое детей без сопровождения родителей ныряли в реку и купались. По предварительным данным, утонувшему подростку было 15 лет.