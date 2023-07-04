В России начались продажи новой версии спортивного купе-кроссовера Geely Tugella

На российском рынке стартовали продажи полноприводного купе-кроссовера Geely Tugella с новым двигателем, сообщает 4 июля, во вторник, пресс-служба Geely.

Новинка оснащена новым бензиновым турбированным двигателем мощностью 200 л.с. (350 Нм) и рабочим объемом 2 л в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает у Tugella 7,4 с.

Geely Tugella в новой версии ― более доступная вариация 238-сильной модели, которая продается в России с начала 2023 года. Так, по данным производителя, за первые пять месяцев на российском рынке реализовано 4426 Tugella с двигателем мощностью 238 л.с.

Цена на кросс-купе начинается от 3 899 990 рублей, а с учетом действия специальных условий на покупку по программе Trade-In минимальная цена Tugella составляет 3 419 990 рублей.

31 мая российские дилеры китайского производителя автомобилей Changan объявили о начале продаж седана Eado Plus. Цены на автомобиль начинаются от 2 209 900 рублей. Changan Eado Plus поставляется с бензиновым двигателем объемом 1,4 л с турбонагнетателем и мощностью 155 л.с. (225 Нм) в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

По словам представителей компании, концепция дизайна Eado Plus представляет собой симбиоз спортивного и элегантного стилей. Интерьер седана отделан комбинированными вставками из перфорированной экокожи, а панели автомобиля, в том числе центральная консоль, выполнены из «мягких тактильных материалов».