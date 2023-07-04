Спокойны очи: что вошло в шорт-лист Global Peace Photo Award 2023

Фото: Global Peace Photo Award 2023/Bade Fuwa, Nigeria
Венское фотографическое общество, основанное в 1861 году, объявило финалистов конкурса Peace Image of the Year. Победитель получит премию в €10 тыс., а его работа будет в течение года демонстрироваться в стенах австрийского парламента. Самые интересные фото из шорт-листа — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Bade Fuwa, Nigeria
Сюрреалистическая постановка нигерийца Баде Фувы на тему любви и боли
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Sebastian Gil Miranda, Argentina
«Балет против пуль» повествует о том, как социальный проект в фавелах Рио-де-Жанейро спасает местную молодежь от влияния наркобанд
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Sebastian Gil Miranda, Argentina
Около 200 девочек из бедных семей занимаются классическим танцем вместо торговли наркотиками и проституции
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Elrea Song, Korea
Корейский проект «Чешем за мир» прочесывает морское дно в поисках экзотического мусора
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Elrea Song, Korea
Из найденных предметов затем создаются абстрактные композиции
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Saber Ghazi, Iran
Известный иранский фотограф Сабер Гази посвятил свою серию «Скрытая красота» женщинам родной страны
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Saber Ghazi, Iran
Несмотря на предписанные властями ограничения, иранские женщины всё чаще открывают лица и появляются на людях без платков
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Shaghayegh Shayankhah, Iran
Еще одна номинация из Ирана, «Скрытая мечта», рассказывает о жизни обитателей арабоязычного острова Шиф на юге Исламской республики
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Shaghayegh Shayankhah, Iran
На Шифе живет около 800 семей рыбаков, сохраняющих традиционный уклад и использующих старинные орнаменты в одежде
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Thana Faroq, Netherlands
Серия «Как мы встретим солнце» исследует персональные нарративы и комплексный эмоциональный ландшафт женщин-беженок, живущих в Нидерландах
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Thana Faroq, Netherlands
Как поясняет автор, их внутренняя борьба становится частью процесса постоянных изменений, с которыми приходится иметь дело этим женщинам, ищущим шанс обеспечить мирное будущее себе и своим семьям
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Mauro De Bettio, Italy
В трущобах кенийской столицы Найроби работает некоммерческая программа обучения детей бедняков классическому балету
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Mauro De Bettio, Italy
Как говорят организаторы, программа помогает этим детям найти равновесие в жизни
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Sarfo Emmanuel Annor, Ghana
Сарфо Эммануэль Аннор из Ганы делает яркие, смелые портреты африканских детей
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Sarfo Emmanuel Annor, Ghana
Аннор называет свою технику жизнью в цвете и действительно добавляет ярких красок в повседневность африканского подрастающего поколения
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Carla Kogelman, Netherlands
С 2025 года в парках Утрехта организуют мероприятие под названием De Buurtcamping, где люди разных национальностей и культур учатся жить в буквальном смысле под одной крышей
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Carla Kogelman, Netherlands
Во время De Buurtcamping можно попробовать лакомства разных народов и познакомиться с их искусством
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Frank Trimbos, South Africa
Конкурс красоты для альбиносов в Южной Африке
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Frank Trimbos, South Africa
Во многих африканских странах альбиносов считают ритуально нечистыми и одержимыми злыми духами
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Harry Odunze, Nigeria
Гарри Одунзе из Нигерии решил показать разные аспекты красоты своего континента
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Harry Odunze, Nigeria
Одунзе сделал фотопортреты женщин разных племен и народностей нескольких африканских стран
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Yushan Li, China
Ли Юсянь из Китая рассказал о повседневной жизни пожилых китайских фермеров
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Yushan Li, China
Как говорит Ли, от этих людей в буквальном смысле зависит наша жизнь
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Mohammed Zaanoun, Palestine
Серия «Мир в наших сердцах» рассказывает о том, как живут под обстрелами Израиля жители сектора Газа
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Mohammed Zaanoun, Palestine
Палестинец Мохаммед Занун показал, как его народ старается противопоставить агрессии Израиля «мир в сердце»
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Lisa-Maria Gruber, Germany
Лиза-Мария Грубер из Германии сделала серию портретов бывших участников палестино-израильского конфликта, которые решили отказаться от насильственных действий против соседей
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Lisa-Maria Gruber, Germany
Грубер при подготовке своей серии сотрудничала с местными НКО «Комбатанты за мир» и «Прервать молчание»
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Eszter Halasi, United Kingdom
Эстер Халаси из Великобритании документировала жизнь европейских цыган и ирландских «пэйви»
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Eszter Halasi, United Kingdom
Халаси показала жизнь последних кочевников Европы во всей ее простоте и многообразии
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Matjaz Krivic, Slovenia
Матиас Кривич из Словении рассказал о борьбе за спасение практически вымершего белого носорога
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Matjaz Krivic, Slovenia
В живых остались всего две самки белого носорога, ученые пытаются добиться оплодотворения их яйцеклеток в лабораторных условиях
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Hugh Kinsella Cunningham, United Kingdom
После 20 лет гражданской войны, унесшей 5 млн жизней, Демократическая Республика Конго вновь на грани вооруженного конфликта
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Фото: Global Peace Photo Award 2023/Hugh Kinsella Cunningham, United Kingdom
Женское движение за мир в Конго пытается примирить враждующие стороны
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