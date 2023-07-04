Спокойны очи: что вошло в шорт-лист Global Peace Photo Award 2023

Венское фотографическое общество, основанное в 1861 году, объявило финалистов конкурса Peace Image of the Year. Победитель получит премию в €10 тыс., а его работа будет в течение года демонстрироваться в стенах австрийского парламента. Самые интересные фото из шорт-листа — в фотогалерее «Известий»