Полюс удачи: фоторепортаж «Известий» стал лауреатом престижного фотоконкурса
Фотокорреспондент «Известий» Павел Волков стал финалистом конкурса фотографии Istanbul Photo Awards с серией «Северный полюс». Работы Волкова можно посмотреть в фотогалерее «Известий»
Серия фотографий «Северный полюс» Павла Волкова заслужила 3-е место и особое признание жюри в номинации Story Daily Life
В 2022 году Павел отправился в двухнедельную экспедицию на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы»
На борту ледокола реликвии советского периода соседствуют с современным оборудованием
Ледовый поход 2021 года проходил в рамках всероссийского просветительского проекта «Ледокол знаний»
На борту атомохода оборудованы ресторан, спортивный зал, сауна, бассейн, библиотека и музыкальный салон
В ходе путешествия Волков запечатлел немало обитателей Арктики в их родной среде
Выходить на лед лучше вооруженным: белые медведи могут представлять опасность для человека
Смельчаки окунались в ледяную воду полярных морей
Атомный ледокол был спущен на воду в 1993 году и рассчитан на толщину льда до 2,8 м