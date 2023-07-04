Более 2,5 тыс. машин отправили за неделю на подмосковные штрафстоянки

В Московской области на минувшей неделе с улиц эвакуировали более 2,5 тыс. автомобилей. Таковы данные регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Машины были припаркованы с нарушениями правил стоянки.

В ведомстве при этом напомнили, что транспортное средство эвакуируют, если оно припарковано в зоне действия запрещающих знаков, на трамвайных путях, пешеходном переходе, во втором ряду или в тоннеле, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что до августа на дорогах Московской области восстановят разметку 13 тыс. пешеходных переходов. Планируется нанести разметку на 20 тыс. км дорог. В основном работы затронут Раменский округ, Щелково и Химки.