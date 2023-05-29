Разметку больше 13 тыс. пешеходных переходов восстановят в Подмосковье

На дорогах в Московской области до августа восстановят разметку 13 тыс. пешеходных переходов. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Для разметки используются материалы высокого качества от отечественных производителей. Помимо пешеходных переходов, планируется выполнение разметки на 20 тыс. км дорог. В основном работы затронут Раменский округ, Щелково и Химки.

Разметку выполнят как на региональных, так и на муниципальных дорогах. На текущий момент выполнено 2 тыс. км разметки и восстановлено 6 тыс. пешеходных переходов.