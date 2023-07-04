Американская теннисистка Винус Уильямс не пожала руку судье после проигрыша украинке

Одна из самых титулованных теннисисток мира Винус Уильямс отказалась пожимать руку судье первого круга Уимблдона после проигрыша в матче с украинкой Элиной Свитолиной.

В последнем розыгрыше судьи зафиксировали аут после удара украинской спортсменки. Видеоповтор показал, что мяч попал в корт. Уильямс просила переиграть очко, но судья решил отдать очко Свитолиной. В итоге матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу украинки.

После проигрыша американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира не стала пожимать руку судье. Позже на пресс-конференции она прокомментировала ситуацию и сказала, что была абсолютно не согласна с этим решением.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев начал турнир Уимблдон-2023 с победы над австралийским спортсменом Максом Пёрселлом. Россиянин обыграл соперника в трех сетах со счетом 6:3, 7:5, 6:4.