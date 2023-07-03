Реклама
Прямой эфир
Мир
Германия обвинила Польшу в сбросе ртути в реку Одру
Мир
Продюсер «Выпускника» и «Нечто» Лоуренс Турман умер в 96 лет
Спорт
Теннисист Рублев стартовал на Уимблдоне с победы над австралийцем Пёрселлом
Общество
Собянин рассказал о благоустройстве 40 набережных в Москве
Наука и техника
В России разработали ИИ для диагностики новообразований щитовидной железы
Общество
Режиссера Митту госпитализировали в больницу имени Боткина
Мир
В ВСУ заявили о невозможности давить на Запад в вопросе поставок F-16
Авто
Спрос на подержанные электромобили продолжает расти среди россиян
Общество
Вертолет МЧС прибыл на поиски пропавшего в Северной Осетии альпиниста
Мир
Резников сообщил о доставке Киеву десятков танков Leopard
Политика
Политолог оценил риск серьезного противостояния между Израилем и Палестиной
Авто
Модельный ряд Sollers Atlant дополнят фургоны на базе шасси
Мир
Умер 19-летний внук Роберта Де Ниро

Теннисист Рублев стартовал на Уимблдоне с победы над австралийцем Пёрселлом

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Андрей Рублев начал турнир Уимблдон-2023 с победы над австралийским спортсменом Максом Пёрселлом. Об этом 3 июля сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Рублев обыграл австралийца в трех сетах со счетом 6:3, 7:5, 6:4. В общей сложности матч длился один час 34 минуты. При этом шесть раз российский спортсмен подал навылет. Во время матча у него была одна двойная ошибка. Рублев также смог реализовать пять брейк-пойнтов из пяти.

Его соперник Пёрселл реализовал восемь эйсов и два брейк-пойнта из шести, а также допустил три двойные ошибки.

Во втором круге Рублеву предстоит сыграть с победителем матча, который состоится между Люком Ван Ашем из Франции и Асланом Карацевым из России.

Уимблдонский теннисный турнир проходит в Лондоне с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема.

Надежда на Мирру: какие шансы у наших теннисистов на Уимблдоне
В мужской сетке Андрея Рублева и Даниила Медведева причисляют к фаворитам, у женщин могут удивить Людмила Самсонова и младшая Андреева

Рублев в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 25 июня уступил представителю Казахстана Александру Бублику. Встреча прошла в германском Галле и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу казахского спортсмена, которому досталась победа в финале турнира с призовым фондом €2,2 млн.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023