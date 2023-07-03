Теннисист Рублев стартовал на Уимблдоне с победы над австралийцем Пёрселлом

Российский теннисист Андрей Рублев начал турнир Уимблдон-2023 с победы над австралийским спортсменом Максом Пёрселлом. Об этом 3 июля сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Рублев обыграл австралийца в трех сетах со счетом 6:3, 7:5, 6:4. В общей сложности матч длился один час 34 минуты. При этом шесть раз российский спортсмен подал навылет. Во время матча у него была одна двойная ошибка. Рублев также смог реализовать пять брейк-пойнтов из пяти.

Его соперник Пёрселл реализовал восемь эйсов и два брейк-пойнта из шести, а также допустил три двойные ошибки.

Во втором круге Рублеву предстоит сыграть с победителем матча, который состоится между Люком Ван Ашем из Франции и Асланом Карацевым из России.

Уимблдонский теннисный турнир проходит в Лондоне с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема.

Рублев в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 25 июня уступил представителю Казахстана Александру Бублику. Встреча прошла в германском Галле и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу казахского спортсмена, которому досталась победа в финале турнира с призовым фондом €2,2 млн.