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Карчаа заявил об отключении Украиной снабжающей ЗАЭС Днепровской ЛЭП

Карчаа: Украина отключила ЛЭП, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Украина минувшей ночью отключила Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сообщил 4 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Сегодня в 1:07 <...> они [Украина] берут и отключают 750-ю Днепровскую линию», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как уточнила пресс-служба эксплуатирующей организации ЗАЭС, питание станции перешло на резервные трансформаторы. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации зафиксировано не было.

Радиационный фон на территории ЗАЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме и соответствует естественному природному фону, добавили в пресс-службе.

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Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что ЗАЭС спустя четыре месяца после предыдущих отключений вновь подключена к одной из шести запасных линий электропередачи 330 кВ. Она находится в рабочем состоянии, но будет использоваться в качестве запасной.

Ранее, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о жестком ответе РФ на любые украинские атаки на Запорожскую АЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и город Энергодар, в котором проживают сотрудники объекта и члены их семей.

До этого, 30 мая, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совета безопасности ООН, отметил, что ситуация с безопасностью ЗАЭС нестабильна и хрупка. Еще в начале мая Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ обеспокоены всё более непредсказуемой и потенциально опасной ситуацией на Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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