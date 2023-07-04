Жители Якутии лишились 13 млн рублей из-за мошенников

За минувшую неделю в Якутии в результате мошенничества пострадал 21 человек. Общий ущерб составил почти 13 млн рублей.

Злоумышленники использовали различные схемы обмана. Например, 39-летняя предпринимательница в Якутске поверила новому знакомому, который обещал высокий заработок от инвестиций. Женщина считала, что общается с бизнесменом из Гонконга. В течение месяца под руководством собеседника потерпевшая установила приложение на телефон и стала «закупать» криптовалюту. В общей сложности женщина «инвестировала» 2,6 млн рублей. Вывести денежные средства предпринимательница не смогла, а новый знакомый перестал выходить на связь. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

В Нерюнгринском районе 29-летнему мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником ФСБ. Он заявил, что якутянина якобы подозревают в государственной измене. Затем с мужчиной через мессенджер связался «сотрудник Центробанка». Он убедил потерпевшего, что на его имя кто-то пытался оформить кредит. Доверившись мошенникам, мужчина перевел на посторонние счета 2,9 млн рублей.

51-летняя женщина поверила, что с ней связывались следователи. Злоумышленники убедили потерпевшую, что она якобы является фигурантом уголовного дела о госизмене, а на ее паспортные данные мошенники оформляют кредиты. Женщина оформила собственные кредиты на 3,5 млн рублей и перечислила средства на «безопасные» счета.

В Петербурге профессор университета лишился из-за мошенников почти 2,5 млн рублей. Злоумышленники шантажировали потерпевшего и убедили, что по нему проходит расследование о мошеннических действиях.