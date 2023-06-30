Мошенники обманули профессора из Петербурга почти на 2,5 млн рублей

Мошенники вынудили перевести почти 2,5 млн рублей профессора Государственного университета аэрокосмического приборостроения Санкт-Петербурга. О подробностях происшествия рассказал источник «Известий» 30 июня.

Инцидент произошел в период с 27 по 29 июня. Злоумышленники позвонили мужчине, представились сотрудниками ЦБ РФ и ФСБ и начали его шантажировать.

«Они заявили <...>, что по нему проходит расследование, связанное с мошенническими действиями, и если он не переведет деньги, то об этом расскажут во всех инстанциях и на его работе», — отметил информатор.

В результате профессор перевел на счет мошенникам 2 млн 330 тыс. рублей. После того как мужчина понял, что его обманули, он написал заявление в полицию.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее, 28 июня, в Москве обманули гражданина Канады на 420 тыс. рублей. Потерпевший отдал злоумышленникам $5 тыс., чтобы спасти знакомую от ответственности за ДТП. Уточняется, что потерпевший является инженером электронной аппаратуры и кандидатом биологических наук.