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В Москве мошенники похитили у канадца 420 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мошенники в Москве обманули гражданина Канады на 420 тыс. рублей. Потерпевший отдал злоумышленникам $5 тыс., чтобы спасти знакомую от ответственности за ДТП.

Как отмечает ИА Регнум во вторник, 27 июня, со ссылкой на источник, инцидент произошел 24 июня. К правоохранителям обратился 71-летний гражданин Канады и сообщил, что стал жертвой мошенников. По его словам, с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что знакомая заявителя стала виновницей ДТП, и ей грозит уголовная ответственность. Он также сообщил, что якобы спасти ее от суда можно за $5 тыс. Мужчина согласился передать деньги и понял, что его обманули, только после встречи с курьером.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

По данным агентства, потерпевший является инженером электронной аппаратуры и кандидатом биологических наук.

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26 июня мошенники выманили у 29-летнего регбиста из Москвы 2,5 млн рублей. Спортсмен стал жертвой распространенной схемы, когда злоумышленники звонят по очереди от имени сотрудника Центробанка, представителей ФСБ и полиции.

23 июня опрос, проведенный сайтом kp.ru, показал, что практически каждый пятый россиянин (15%) подыгрывал телефонным мошенникам. Так, 3% респондентов ругались и унижали мошенников, а 1% опрошенных вели со злоумышленниками разговоры о жизни. 1% опрошенных сообщили, что пытались отговорить их от занятий противоправной деятельностью. Подавляющее большинство россиян — 62% — кладут трубку, когда понимают, что общаются с аферистом, пишет Life.ru.

22 июня телеканал «360» сообщил, что с начала июня жертвами мошенников в ЯНАО стал 71 человек. Пострадавшим звонили мошенники и под разными предлогами просили перевести им деньги на банковский карты. У доверчивых жителей региона выманили свыше 23 млн рублей.

16 июня заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников рассказал о новой схеме обмана россиян через рефинансирование кредитов. Он объяснил, что злоумышленники предлагают заемщикам рефинансировать кредиты банков на более выгодных условиях, а полученные деньги перевести на якобы безопасный счет, сообщает телеканал «Звезда».

12 июня «Федеральное агентство новостей» сообщило, что мошенники убедили 68-летнюю жительницу Сахалинской области перевести им почти 3 млн рублей, она взяла кредит и пыталась осуществить перевод в течение нескольких дней, несмотря на просьбы сотрудников банка и полиции не делать этого. Объяснить женщине, что она стала жертвой мошенников, получилось только у ее сына, с которым связались стражи порядка. После этого она написала заявление в полицию.

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