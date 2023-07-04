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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с криптокошельками

Росфинмониторинг: мошенники просят заплатить налог на легализацию для вывода денег с криптокошелька
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Дюжий
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Новый сценарий обмана держателей криптовалюты обнаружил Росфинмониторинг. Подробности во вторник, 4 июля, «Российской газете» рассказал замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

Мошенники звонят россиянам с предложением помочь вывести деньги с криптокошелька. Только перед этим необходимо заплатить некий налог на легализацию.

«Мошенничества появились после появления информационных сообщений о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки, предлагая «помощь» по выводу этих средств», — уточнил Негляд в интервью.

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По его словам, злоумышленники в кредитно-финансовой сфере чаще всего выбирают схемы обмана в интернете и с инвестициями. Негляд отметил, что за прошлый год полиции удалось раскрыть 11 финансовых пирамид с помощью информации от Росфинмониторинга.

Ранее в Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела об интернет-мошенничестве, в котором пострадали более 300 россиян, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники создавали копии известных интернет-сайтов, на которых предлагали приобрести бытовую технику и электронику по выгодным ценам.

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