В Петербурге раскрыли сеть мошеннических интернет-магазинов

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела об интернет-мошенничестве, жертвами которого стали 308 жителей разных регионов РФ, а сумма ущерба составила порядка 7 млн рублей, сообщила 29 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы. Житель Уфы, петербуржец и его сожительница обвиняются в мошенничестве под видом интернет-торговли», — рассказала она.

По версии следствия, злоумышленники с декабря 2020-го по апрель 2021 года под руководством анонимных заграничных кураторов создавали копии известных интернет-сайтов, на которых предлагали приобрести бытовую технику и электронику по ценам значительно ниже рыночных.

Условием сделки была полная предоплата товара. Деньги предлагали переводить на банковскую карту частного лица, реквизиты которой указывались на сайте. После совершения покупателем транзакции продавцы присваивали средства и переставали выходить на связь.

«Решил приобрести инструмент, начал лазить по интернет-сайтам магазинов. Нашел нужный мне инструмент. Он был дешевле на 2 тыс. рублей. Я начал оформлять заказ, мне позвонил менеджер, сказал, мол, у вас всё получается, продолжайте. Я продолжил оформлять заказ, но задумался, почему так поздно позвонили — время было 23 часа. После оформления заказа номер мой заблокировали и перестали отвечать. На какое-то время я всё это забыл, а потом решил посмотреть отзывы об этом магазине. Оказалось, безумно много обманутых людей, отзывы все нехорошие», — поделился своей историей потерпевший из Ростовской области Юрий Солдатов.

Как пояснила Ирина Волк, в ходе предварительного расследования установлено, что участники преступной группы из Санкт-Петербурга отвечали за поиск граждан, оформлявших на свое имя банковские карты. Их данные передавали фигуранту из Уфы, который переправлял эти сведения для публикации на интернет-сайтах аферистов. Затем поступающие деньги переводили на другие счета и обналичивали.

«В феврале 2021 года мне нужно было приобрести воздушный компрессор. Модель я подобрал заранее, поэтому в поисковике одной из первых ссылок появилась данная организация. Цена по акции меня устроила. Разница с ценой по рынку была 15–20%. Положил товар в корзину, заказал. Единственное, что потом меня смутило, оплату пришлось переводить на карту. Мне перезвонил менеджер, сказал, что товар за мной зарезервирован и придет на адрес. Потом посмотрел отзывы об этом магазине. Крайне негативные. Писали, что продавцы обманывают. Ну и понял, что товар ко мне, скорее всего, не придет. Всего я перевел 18–20 тыс. рублей», — поделился своей историей потерпевший житель Саратова Алексей Устьянцев.

После задержания участников криминальной схемы в их квартирах провели обыски. Были изъяты банковские карты, средства связи и другие значимые для дела предметы. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, резюмировала Волк.

5 июня МВД сообщило о задержании пятерых жителей Московского региона по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. В частности, они приобретали GSM-шлюзы и активировали сим-карты операторов сотовой связи, что позволяло соблюдать анонимность и постоянно менять номера телефонов мошенникам. Задержанным предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).