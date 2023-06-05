Задержаны подозреваемые в пособничестве телефонным мошенникам с Украины

Пятеро жителей Московского региона задержаны по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины, сообщила в понедельник, 5 июня, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники действовали по заданию зарубежных работодателей. Следуя получаемым указаниям, они приобретали GSM-шлюзы и активировали сим-карты операторов сотовой связи. Это позволяло соблюдать анонимность и постоянно менять номера телефонов.

Услугами задержанных пользовались мошенники, которые звонили гражданам и представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Сотрудники УБК МВД и Московского уголовного розыска отследили сигнал оборудования. В квартирах в Москве, Дмитрове и Красногорске, в которых размещалась техника, задержаны их владельцы. Во время обыска было изъято более 10 тыс. сим-карт различных операторов, GSM-шлюзы, модемы, компьютерная техника и другое оборудование.

Задержанным предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее, 2 июня, жители Липецкой области лишились из-за мошенников порядка 9 млн рублей. Одна из потерпевших разместила резюме на сайте объявлений и перешла по ссылке, которую прислал «работодатель». Злоумышленники списали со счетов женщины 5,39 млн рублей.