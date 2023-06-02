Жители Липецкой области отдали мошенникам 9 млн рублей за два дня

За два дня жители Липецкой области лишились порядка 9 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на МВД региона.

В Липецке 67-летняя женщина доверилась злоумышленнику, который представился по телефону сотрудником службы безопасности банка. Он убедил пенсионерку перевести 350 тыс. рублей на «безопасный» счет. Потерпевшая сняла деньги со своей карты и выполнила инструкции мошенника.

В Ельце жертвой обмана стала 55-летняя женщина, которая искала работу. Она разместила резюме на сайте объявлений. Злоумышленник перезвонил ельчанке и предложил работу на дому, связанную с обработкой звонков граждан. Обязательным условием являлось инвестирование личных средств для получения дохода, пишет GOROD48. Женщина перечислила 17 тыс. рублей. После этого мошенник прислал потерпевшей ссылку. Женщина перешла по ссылке и дала доступ злоумышленникам к расчетным счетам. Средства списывались в течение месяца, общий ущерб составил 5,39 млн рублей.

В конце мая жители Коми перечислили мошенникам 4 млн рублей. В частности, в Печорах мужчина пытался заработать на инвестициях и отдал лжеброкерам 2 млн рублей.