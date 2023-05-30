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Жители Коми перечислили мошенникам 4 млн рублей

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Трое жителей Коми лишились 4 млн рублей после общения с мошенниками. По данным фактам полиция возбудила уголовные дела.

В Печорах 54-летний мужчина получил предложение заработать на инвестициях. В течение нескольких месяцев потерпевший осуществлял переводы на счета лжеброкеров. Мужчина считал, что покупает различные акции. Ущерб составил порядка 2 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Также на инвестициях пытались заработать два пенсионера из Ухты. Они оформили кредиты и перечислили на посторонние счета 2,1 млн рублей.

В Астрахани пенсионер лишился почти 3,9 млн рублей. Мужчина 1947 года рождения поверил, что его персональные данные кто-то использует для оформления кредита, и согласился перевести на «безопасный» счет все накопления.

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