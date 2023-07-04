СЖР прокомментировал нападение на журналистку Милашину в Чечне

Союз журналистов России (СЖР) изучает детали инцидента с нападением на журналистку Елену Милашину в Чечне и считает неприемлемым любые атаки на корреспонденов. Об этом во вторник, 4 июля, заявил «РИА Новости» глава СЖР Владимир Соловьев.

Вместе с этим он отметил, что за помощью в союз по этой ситуации никто не обращался.

Ранее в этот же день в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Милашину, прилетевших на оглашение приговора фигурантке дела в Грозный.

Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Мусаеву 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде и увезли на допрос в Грозный. Ее обвиняют в нападении на силовика.