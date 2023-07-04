Выпускники из Донбасса посетили соревнования на автодроме «Игора драйв»

Выпускники из республик Донбасса посетили соревнования на автодроме «Игора драйв» в Ленинградской области 4 июля. На месте с ребятами пообщался корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

«Всё очень ярко, масштабно. Кажешься себе таким маленьким человечком, муравьем среди такого огромного масштаба», — поделилась впечатлениями Мария Куликовская.

На треке демонстрируется парное фигурное автомобильное катание. Выпускники, по словам корреспондента, стараются запечатлеть каждый момент.

«Мне здесь очень нравится, это настолько круто. Понятно, что это невероятно сложно, поэтому все участники молодцы», — заметила Ольга Кравцова.

Выпускники также прогулялись по спортивным боксам, увидели первый российский гиперкар, созданный специально для соревнований по дрифту. Также побывали в музее и посмотрели на работу автодрома изнутри.

День на «Игора Драйв» в качестве подарка организовал благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным банком «РОССИЯ». На мероприятии присутствовали 110 юных гостей.

Ранее, 24 июня корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов рассказал, как выпускники школ из новых регионов России приехали на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербург. Школьники впервые увидели Северную столицу, посетили балет в Михайловском театре, а также им провели экскурсии по каналам и дворцам.