Захарова назвала актом терроризма атаку беспилотников в Новой Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным актом терроризма атаку беспилотников в Новой Москве в районе аэропорта Внуково.

«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати, и зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма», — написала она в своем Telegram-канале 4 июля.

Захарова также отметила, что мировое сообщество должно осознать, что постоянные члены Совбеза ООН — США, Британия и Франция — своей поддержкой Киева финансируют террористический режим.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки украинских беспилотников в Новой Москве. Атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы.

Утром 4 июля очевидцы рассказали «Известиям» о хлопках, похожих на звуки взрывов, в небе в Новой Москве. Жительница поселка Филимоновское Мария сообщила, что услышала два взрыва. Один произошел в 5 утра, второй примерно в 5:10.