Рейсы из Внуково начали перенаправлять в другие аэропорты

Авиарейсы, которые должны прибыть во Внуково, начали перенаправлять в другие аэропорты Москвы. Соответствующая информация следует из онлайн-табло.

Отмечается, что рейсы из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Сургута и Челябинска направлены в аэропорт Домодедово. Самолеты из Уфы, Перми, Махачкалы, Новосибирска, и еще один борт, вылетевший из Челябинска, были перенаправлены в аэропорт Шереметьево.

При этом очевидцы сообщили о хлопках и черном дыме в районе поселения Марушкино рядом с аэропортом Внуково.

Ранее, 15 июня, рейс Москва – Шарм-эш-Шейх задержали на 12 часов. Как рассказали очевидцы «Известиям», пассажиры вынуждены были ждать в аэропорту Шереметьево из-за возможной поломки самолета.