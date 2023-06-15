Летящие в Египет туристы застряли на 12 часов в Шереметьево
Рейс Москва — Шарм-эш-Шейх задержали на 12 часов. Как рассказали очевидцы «Известиям» в четверг, 15 июня, пассажиры вынуждены были ждать в аэропорту Шереметьево из-за возможной поломки самолета.
«Уже ругались, уже пытались бросаться. Видела я лично сама пилота. Похоже, это с нашего борта. Спросила на английском языке «Дайте хоть какую-нибудь информацию?». Он сказал: «Через 15 минут будет посадка». Это было два часа назад», — рассказывает девушка за кадром.
По информации очевидца, никто не смог четко объяснить причину задержки вылета, который должен был состояться еще в 16:10. Автор видео отметила, что перевозчиком является египетская авиакомпания, представителя которой в аэропорту нет.
Представители туроператора «Библио Глобус» заявили, что не несут ответственность за работу перевозчика. За все время ожидания пассажирам один раз раздали ваучеры на еду.
Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел из Москвы только в 04:02 15 июня.
14 мая в аэропорту Стамбула рейс «Аэрофлота» в Москву задержали почти на 12 часов. На время ожидания пассажирам были предоставлены питание и напитки, а также организовано размещение в гостинице.