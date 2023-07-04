В Екатеринбурге подросток погиб от удара электрическим током

В Екатеринбурге 15-летний подросток погиб от удара электрическим током, когда залез на трансформаторную подстанцию за мячом, еще один 15-летний парень получил травму. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

«Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 3 июля, добавили в пресс-службе.

Пострадавший подросток находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

Ранее, 26 июня, сообщалось о возбуждении уголовного дела в Амурской области по факту смерти восьмилетнего ребенка от удара током. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Инцидент произошел 16 июня в селе Поярково. Ребенок играл в тот момент, когда на садовом участке проводили электричество в дачный домик. Металлической лестницы, которую задел мальчик, коснулся один из проводов.

22 июня сообщалось, что в Омске в многоквартирном жилом доме мать обнаружила тело своего 16-летнего сына без признаков жизни возле компьютерного стола. Рядом с ним лежал электрический удлинитель. По версии следствия, молодой человек пытался отремонтировать компьютер, но не отключил его от источника питания. На следующий день прокуратура Омской области взяла на контроль уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка от удара током.