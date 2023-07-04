Реклама
Прямой эфир
Экономика
В магазины поступила клубника из Херсонской и Запорожской областей
Армия
ВС РФ пресекли действия разведгруппы ВСУ на запорожском направлении
Общество
Социальный бизнес новых территорий России сможет получить гранты
Мир
Глава минфина США провела переговоры с китайским послом в Вашингтоне
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили технику ВСУ под Красным Лиманом
Общество
Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках ликвидирован
Мир
Ультраправые группы начали драться с митингующими во Франции
Армия
Российские танки уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром
Армия
Лепс заплатил 1 млн рублей подбившему танк Leopard российскому бойцу
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Дагестане
Мир
Госдеп призвал граждан США воздержаться от поездок в Китай
Происшествия
Экстренное предупреждение объявили в четырех районах Колымы
Экономика
Резидентов ОЭЗ могут освободить от налога на сверхприбыль

В Екатеринбурге подросток погиб от удара электрическим током

СК: в Екатеринбурге от удара током погиб подросток, еще один получил травму
0
Фото: СК России по Свердловской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Екатеринбурге 15-летний подросток погиб от удара электрическим током, когда залез на трансформаторную подстанцию за мячом, еще один 15-летний парень получил травму. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

«Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 3 июля, добавили в пресс-службе.

Пострадавший подросток находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

Ранее, 26 июня, сообщалось о возбуждении уголовного дела в Амурской области по факту смерти восьмилетнего ребенка от удара током. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Инцидент произошел 16 июня в селе Поярково. Ребенок играл в тот момент, когда на садовом участке проводили электричество в дачный домик. Металлической лестницы, которую задел мальчик, коснулся один из проводов.

22 июня сообщалось, что в Омске в многоквартирном жилом доме мать обнаружила тело своего 16-летнего сына без признаков жизни возле компьютерного стола. Рядом с ним лежал электрический удлинитель. По версии следствия, молодой человек пытался отремонтировать компьютер, но не отключил его от источника питания. На следующий день прокуратура Омской области взяла на контроль уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка от удара током.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023