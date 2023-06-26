Дело возбудили после гибели ребенка от удара током в Приамурье

Уголовное дело возбуждено в Амурской области по факту смерти восьмилетнего ребенка от удара током. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на СУ СКР по Амурской области.

Инцидент произошел 16 июня в селе Поярково. Мальчик умер от удара током после того, как задел металлическую лестницу на даче. Она опиралась на кровлю веранды, уточняет ИА PriamurMedia.

В свою очередь Telegram-канал SHOT пишет, что ребенок играл в тот момент, когда на садовом участке проводили электричество в дачный домик. Металлической лестницы, которую задел мальчик, коснулся один из проводов.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что в Омске в многоквартирном жилом доме мать обнаружила тело своего 16-летнего сына без признаков жизни возле компьютерного стола. Рядом с ним лежал электрический удлинитель. По версии следствия, молодой человек пытался отремонтировать компьютер, но не отключил его от источника питания.