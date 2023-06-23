Прокуратура взяла на контроль уголовное дело о смерти подростка от удара тока в Омске
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- Прокуратура взяла на контроль уголовное дело о смерти подростка от удара тока в Омске
Прокуратура Омской области взяла на контроль уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка от удара током. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 23 июня.
На место происшествия выезжал зампрокурора Ленинского округа города Кирилл Саврун.
Инцидент произошел в четверг, 22 июня, в многоквартирном жилом доме на улице Батумская 41/1 в Омске. Мать обнаружила тело своего 16-летнего сына без признаков жизни возле компьютерного стола. Рядом с ним лежал электрический удлинитель, пишет сайт kp.ru.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, отмечает RT. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
По версии следствия, молодой человек пытался отремонтировать компьютер, но не отключи его от источника питания, пишет НСН. В результате произошло короткое замыкание и смертельный удар током.
Как сообщает ИА Регнум, ранее подросток отдавал компьютер в ремонт и самостоятельно менял в нем различные детали. Он захотел вновь произвести настройку компьютера, вскрыл системный блок и получил удар током.